Благополучие человека – в центре внимания!

21 декабря в Москве состоялось первое заседание Государственной Думы VI созыва. Напомним, что от Кузбасса по списку партии «Единая Россия» в нее вошли семь человек. Один из них - наш земляк, Владимир Григорьевич Гридин, в политике не новичок. Он был в предыдущем составе нижней палаты парламента страны. Сейчас Владимир Гридин избран заместителем председателя комитета Госдумы по транспорту. Позади четыре года работы над федеральным законодательством. Впереди - пятилетний этап в обновленном парламенте. Сегодня в беседе с нашим корреспондентом он подводит итоги работы, размышляет о проблемах предстоящего периода.





Чтобы не допустить кризиса

- Владимир Григорьевич, во-первых, поздравляем с успешным завершением избирательной кампании…

- Спасибо за поздравление. Со своей стороны хочу искренне поблагодарить всех кузбассовцев, кто пришел на избирательные участки 4 декабря и отдал свой голос нашей партии, нашему губернатору Аману Гумировичу Тулееву!

- Во-вторых, давайте вспомним, чем особенным, на Ваш взгляд, была наполнена деятельность фракции «Единой России» предыдущего созыва?

- Прежде всего, работа Думы в последние годы проходила в условиях мирового финансово-экономического кризиса. Это был страшный кризис, сравнимый разве с Великой депрессией. Мы еще до сих пор не готовы оценить его последствия.

Законодательную деятельность в этот период можно разделить на несколько частей. Первая, это быстрое реагирование на ситуацию.

Немало сил и времени мы посвятили решению возникавших проблем в финансовой, экономической и социальной сферах. Старались действовать так, чтобы россияне как можно меньше почувствовали на себе, на своей семье издержки кризиса. И если в большинстве стран мира в этот период снизились социальная поддержка, пенсии, в России этого не произошло. Наоборот, социальная защита людей усиливалась.

Может быть, законы, которые спешно принимались нами, и не были совершенны, но их важно было принять, чтобы не упустить момент. Эта работа дала ценнейший опыт. Российская экономика получила определенный иммунитет к новым всплескам кризисных явлений в мире. Как пример вспоминаю октябрь-ноябрь 2008 года, когда ускоренно принимали законы, связанные с изменением уплаты налога на прибыль. Налог на прибыль был снижен. Кстати, он и сейчас не растет, хотя волна кризиса уже прошла.

Но Дума принимала не только оперативные решения. Принимали законы, направленные и на определение стратегического вектора развития страны. Мы всегда старались заложить перспективу, чтобы закон мог работать и в будущем.

- Пожалуй, самая серьезная проблема, которая волнует практически все слои нашего общества, - коррупция. Что сделано для эффективной борьбы с ней?

- Безусловно, это одна из главных угроз нормальному развитию страны. Теперь эта борьба опирается на базовый закон «О противодействии коррупции». Принимая его в 2008 году, мы одновременно внесли поправки в 26 действующих законодательных актов. Дума ратифицировала Конвенцию ООН против коррупции.

Принятые в этой сфере законы ужесточили требования к людям, занимающим должности в госаппарате, расширили практику обязательного декларирования доходов, повысили открытость работы судов. Мы ввели новые критерии качества государственных и муниципальных услуг, административную ответственность за недобросовестное рассмотрение обращений граждан.

Начали действовать разорительные штрафы для взяточников. А с 1 января 2013 года предусматривается обязательная ротация руководителей, исполняющих контрольные и надзорные функции в территориальных органах исполнительной власти.

Но я согласен с мнением экспертов: останавливаться на этом нельзя. Уверен, что в Думе нового созыва будем в первую очередь решать и эту проблему.

Бюджет – всему основа

- Что касается экономики, особенно той ее сферы, за которой стоит так называемый средний класс - малый и средний бизнес, - какую законодательную «подушку безопасности» создали для нее?

- По предложению правительства на фоне кризисных проблем был принят комплекс мер по снижению налоговой нагрузки на организации и физических лиц.

В сфере экономики за счет государственных кредитов удалось поддержать важнейшие отрасли. Дали импульс развитию сферы инновационных технологий. Это - законы о проекте «Сколково», о создании малых предприятий в высших учебных заведениях и другие. Законодательно упростили процедуру открытия нового дела, серьезно ограничили административное давление со стороны контролирующих органов на организации малого и среднего бизнеса.

Как результат, уже в этом году промышленное производство выходит на траекторию роста. По итогам уходящего года прирост ВВП в России ожидается не менее 4%. А инфляция - около 7%, что станет минимальным уровнем за последние 20 лет.

- В разгар предвыборной полемики нередко звучали слова о том, что жизнь в стране лучше не становится, что все социальные показатели «идут вниз»…

- На самом деле это не политика, а политиканство - закрывать глаза на все положительные перемены последних лет. Назову лишь несколько цифр. Если в докризисном 2007 году расходы федерального бюджета составили 6,5 триллиона рублей, то в принятом нами бюджете на 2012 год зафиксирована сумма – более 12,6 триллиона рублей. Рост почти в два раза!

При этом и тогда, и сейчас бюджет социально ориентирован: основные затраты направлены на укрепление здравоохранения, выплату различных льгот и субсидий, рост зарплат и т. п. Не буду расшифровывать льготы для населения, которые действуют в Кузбассе. О них недавно подробно говорил в своем бюджетном послании губернатор Аман Гумирович Тулеев. При желании с его выступлением можно ознакомиться через СМИ или Интернет (http://www.sndko.ru/tribuna/2490.html).

В федеральном бюджете особое внимание мы уделяли социальной защите старшего поколения. Средний размер трудовой пенсии в 2012 году превысит 9 тысяч рублей. Конечно, и этого недостаточно. Поэтому работа будет продолжена.

Еще отмечу: мы создали дополнительные условия для сдерживания роста цен на услуги ЖКХ. На управляющие компании теперь закон возложил обязанность - раскрывать информацию о своей деятельности. Законодательные акты продлили возможность приватизации жилья, закрепили гарантии защиты прав дольщиков.

- Раз речь зашла о бюджетном финансировании, хочу напомнить, что именно бюджет страны 2012 года и на ближайшую перспективу подвергался наибольшей критике от депутатов других фракций… Почему оппозиционные партии практически всегда голосуют против принятия бюджета?

- Расчет на то, что большинство людей подробно не знают закона о бюджете, могут поверить критиканам на слово.

Примерно с середины «нулевых» годов и до последнего созыва оппозиционные фракции в Думе не отдали ни одного голоса за ежегодно принимаемый бюджет страны. В реальности это означает только одно: эти партии не голосовали за повышение пенсий, за обязательное выделение жилья для участников Великой Отечественной войны, за увеличение заработной платы учителям, врачам… Список можно продолжать и продолжать. Все это закладывается в бюджет, а они голосуют против всего этого.

Если говорить профессионально, то в федеральный бюджет-2012 заложено сохранение и увеличение всех социальных составляющих для подавляющего большинства населения России: детей, учащихся, матерей, семей, ветеранов, инвалидов, военнослужащих и так далее. В следующем году вырастут пенсии и зарплаты бюджетников. Средства и источники для этого заложены.

Больше всего критики звучало, что снижено внимание к сельской отрасли. А параметры бюджета-2012 говорят об обратном. Национальный проект «Село» перерос в государственную Программу. Такого количества денег, которое выделяется сюда, не было никогда. Приняты десятки законов о поддержке крестьян. Благодаря Программе аграрный сектор преодолел тяжелые последствия прошлогодней засухи, год завершает достойными результатами: урожай в 1,5 раза выше уровня 2010 года.

Самое главное обвинение было о так называемой «милитаризации» бюджета, то есть увеличении расходов на оборонку. Оппозиция говорит об этом в надежде, что простому человеку сложно разобраться, что входит в эту «милитаризацию». Хотя, прежде всего, это - увеличение в разы зарплаты военных, рост расходов на их жилье, увеличение пенсий военным пенсионерам. И, конечно, в 1,5 раза увеличились расходы на ВПК, поддержку военных заводов. А как без этого развивать современную армию?!

Что же дальше…

- Что бы Вы могли отметить как главный недостаток в деятельности парламентариев прошедшего созыва?

- Если сформулировать одним словом: «популизм» в предлагаемых некоторыми фракциями законопроектах. Это когда предлагали совершенно не просчитанные решения об усилении социальных гарантий для тех или иных слоев населения, лишь бы понравиться избирателям. Наша задача была – не допустить популизма в принятии решений.

- Уже сейчас понятно, что на повестке дня стоят новые масштабные цели, требующие участия законодателей. Над чем предстоит работать депутатам Госдумы нового созыва?

- В центре внимания должно быть то, что определяет благополучие человека, его семьи: жильё и услуги ЖКХ по разумным, обоснованным тарифам, чистые дворы, нормальные дороги, детсады без очереди, больницы, обеспеченные всем необходимым. Надо превратить образование и профессиональную подготовку в главный социальный «лифт» в обществе. Речь, конечно же, идёт и о росте реальных доходов населения.

Необходимо выстраивать устойчивую, эффективную пенсионную систему, которая обеспечивает достойную жизнь пенсионерам. Задача чрезвычайно сложная, требует точных расчётов, продуманной концепции, широкого обсуждения.

Чтобы все это было, в ближайшее время надо провести новую индустриализацию страны. В свою очередь, нужны законодательные гарантии для развития производства товаров и услуг, роста внутреннего потребительского рынка.

Будем совершенствовать работу правоохранительных органов и судебной системы для обеспечения безопасности и защиты прав каждого человека независимо от его статуса и доходов. Предстоит совершенствовать и налоговую систему, перестраивать межбюджетные отношения, чтобы регионы и муниципалитеты получили больше собственных финансовых ресурсов. Тот, кто зарабатывает деньги, должен ими и распоряжаться. Это будет лучшим стимулом для территориального развития.

Большие усилия будут направлены на развитие транспортной инфраструктуры. Прежде всего на строительство дорог. Не случайно мы законодательно оформили создание федерального и региональных фондов дорожного строительства, их объемы уже в 2011 году увеличены на 40% по сравнению с 2010 годом. А с 2014 года расходы на федеральные трассы будут обеспечиваться на 100% от установленных нормативов. Эти меры дадут мощный стимул развитию транспортных сетей страны.

Все эти важнейшие задачи, безусловно, требуют участия законодателей. Сегодня очевиден главный запрос граждан – развитие страны должно происходить для людей, а не за счёт людей.