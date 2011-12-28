Планы на будущее

В минувшую пятницу состоялось тринадцатое, последнее в этом году заседание Кемеровского городского Совета народных депутатов V созыва. В повестку заседания было внесено 14 вопросов, среди которых: «О бюджете города Кемерово на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов», «О плане социально-экономического развития города Кемерово на 2012 год», «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества города Кемерово на 2012 год», «О поручениях Кемеровского городского Совета народных депутатов контрольно-счетной палате города Кемерово по проведению контрольных мероприятий на 2012 год», «О правотворческой и контрольной деятельности Кемеровского городского Совета народных депутатов в 2012 году» и другие.

Открыл тринадцатое заседание вопрос «О бюджете города Кемерово на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов». Напомним, накануне, 21 декабря 2011, по данному вопросу состоялись публичные слушания, на которых жители города могли высказать свою точку зрения. Проект бюджета города уточнен и сбалансирован с учетом изменения дополнительного норматива отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджеты муниципальных районов (городских округов). Он заменит часть дотации и объема межбюджетных трансфертов из областного бюджета.

Таким образом, городской Совет народных депутатов решил утвердить основные характеристики бюджета города на 2012 год. Общий объем доходов бюджета города составляет 13 млрд 946 млн 839 тыс. рублей; общий объем расходов – 14 млрд 353 млн 327,8 тыс. рублей.

Следующим из важных вопросов заседания стало решение об утверждении плана социально-экономического развития города Кемерово на 2012 год. План разработан на основе концепции развития города Кемерово до 2025 года и среднесрочного плана социально-экономического развития города Кемерово до 2015 года. Он состоит из четырех разделов и характеризует современное состояние и тенденции экономического развития города на будущий год, определяет основные задачи и направления развития города и уточняет мероприятия по их реализации. Также в плане проведена комплексная оценка качества жизни населения областного центра. Депутатами отмечено, что в 2012 году согласно плану социально-экономического развития города основные усилия органов местного самоуправления будут направлены на улучшение инвестиционного климата, поддержку реального сектора экономики, снижение напряженности на рынке труда и реализацию мер по повышению качества жизни горожан.

По вопросу «О поручениях Кемеровского городского Совета народных депутатов контрольно-счетной палате города Кемерово по проведению контрольных мероприятий на 2012 год» вынесено решение поручить контрольному органу проверку законности, результативности, эффективности и экономности использования средств бюджета города в отношении 10 организаций города. В их числе муниципальное бюджетное учреждение «Центр поддержки предпринимательства», общество с ограниченной ответственностью «Гарант+», управляющие компании «РЭУ-1», «Город», муниципальное предприятие «Мостремонт», детская школа искусств №15, детская клиническая больница №2, начальная общеобразовательная школа №98, центр развития ребенка – детский сад №141, комплексный центр социального обслуживания населения Рудничного района г. Кемерово.

Далее Кемеровский городской Совет народных депутатов вынес решение утвердить прогнозный план приватизации муниципального имущества города Кемерово на 2012 год. Он состоит из 114 пунктов. С целью пополнения доходной части бюджета города в план предлагается включить нежилые здания, помещения, земельные участки, специализированное имущество, акции.

Также на заседании был рассмотрен вопрос «О правотворческой и контрольной деятельности Кемеровского городского Совета народных депутатов на 2012 год». В предложенном проекте решения учтены предложения комитетов Кемеровского городского Совета народных депутатов, а также главы города Кемерово. Депутаты определили 15 вопросов для включения в план правотворческой деятельности горсовета на 2012 год. Среди них важные вопросы, касающиеся обеспечения жизнедеятельности города и качества жизни горожан: «О создании муниципального дорожного фонда», «О внесении изменений в постановление «Об утверждении правил землепользования и застройки в городе Кемерово», «О критерии малообеспеченности», «Об установлении размера платы за жилое помещение» и многие другие вопросы.

После рассмотрения всех вопросов повестки председатель Кемеровского городского Совета народных депутатов Григорий Вержицкий поздравил коллег и всех кемеровчан с наступающим Новым годом.