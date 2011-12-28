Начата работа в комитетах

Кузбасские депутаты Госдумы от партии «Единая Россия» распределились по думским комитетам.

Так, Павел Федяев будет работать в комитете по аграрным вопросам. Татьяна Алексеева стала членом комитета ГД по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству. Депутаты Сергей Поддубный и Николай Валуев вошли в думский комитет по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству. Привычным делом в комитете Думы по транспорту вновь займется Владимир Гридин, который работает в Парламенте страны уже второй созыв. Так же как и его коллега Александр Фокин, который вновь вошел в комитет ГД по природным ресурсам, природопользованию и экологии. Наконец Борис Михалев стал членом комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов.

В состав холдинга "СДС" вошел кемеровский «Азот»

На прошлой неделе в Москве подписаны документы о приобретении холдингом «Сибирский Деловой Союз» кемеровского завода «Азот».

Как известно, это предприятие является крупным производителем селитры и минеральных удобрений. Ранее он принадлежал московской компании «СИБУР».

Компания "СДС" приобрела акции не только «Азота», но и сервисное предприятие «Азота», холдинг «СИБУР-Минудобрения» и несколько его активов – Ангарский азотно-туковый завод и Бийское вагоноремонтное предприятие.

Как сообщил президент СДС Михаил Федяев, к оперативному управлению кемеровским заводом компания приступит уже на этой неделе. Интерес СДС к химическим активам объясняется наличием в структуре компании сельскохозяйственных и угольных предприятий. «Аммиачная селитра необходима для села и для ведения взрывных работ на разрезах. У нас есть завод по производству взрывчатых веществ, а основной компонент там – селитра. Кроме того, СДС рассматривает свои новые активы как крупный бизнес», - отметил он.

Кроме того, Михаил Федяев подчеркнул, что «никакого деления кемеровского «Азота» на более мелкие подразделения не будет, завод будет работать как единый комплекс».

СДС стал акционером «Европейской Медиа Группы»

Компания «Сибирский Деловой Союз» приобрела 25% акций в ООО "Европейская Медиа Группа" и ЗАО "Медиа Плюс".

Руководство холдинговой компании подчеркивает, что планирует довести свою долю до 100%.

ООО "Европейская Медиа Группа" (ЕМГ) — медиахолдинг России, созданный в 2006 году на базе радиостанции "Европа Плюс". В состав "ЕМГ" входят радиостанции: Европа Плюс, Ретро FM, Радио 7, Кекс FM, Эльдорадио, Свежее радио, радио Record, телеканал Europa Plus TV, а также сейлз-хаус "Медиа Плюс"(МП), основанный в марте 2004 года. МП занимается продажей рекламного времени на станциях холдингов "Европейская Медиа Группа" и "Мультимедиа Холдинг".