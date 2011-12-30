На кемеровском автовокзале уже закончились билеты на 31 декабря

Многие кузбассовцы, пожелавшие в самый канун Нового года – 31 декабря порадовать своих иногородних родных и близких личным своим присутствием за праздничным столом, были неприятно удивлены. В справочной кемеровского автовокзала, которая также является службой бронирования билетов, им заявили, что на 31 декабря ни на одно направление заранее билеты не продаются.

К примеру, с подобной проблемой столкнулась жительница Киселёвска, которая решила отправиться в предновогоднее путешествие к своим родственникам в Яшкино. Путь её пролегает через областной центр, где с одного автобуса нужно пересесть в другой. Забронировать билет на рейс Киселёвск-Кемерово не составило труда, а вот на следующий автобус до Яшкино, как ей сообщили в справочной кемеровского автовокзала, до которой дозвониться весьма проблематично, кстати, - там всё время занято, билеты не бронируются. При этом женщину заверили, что пока билеты на данный рейс в наличии есть, просто они не бронируются… и всё.

Единственный выход в этой ситуации – на свой страх и риск ехать в областной центр и покупать билет в Яшкино в порядке живой очереди. Нетрудно себе представить вероятный размер этой очереди. Да и возможное наличие билетов смущает. Скорее всего их не будет.

А по словам старшего диспетчера автовокзала Кемерова Валентины Прибытковой, билетов на междугородние рейсы 31 декабря уже нет. Что странно при условии, что билеты на этот день не бронируются вовсе, хотя Валентина Алексеевна заверяла в обратном.

В общем, получается, что у нашей путешественницы, как и у многих других кузбассовцев, есть шанс встретить Новый год на полдороги. И даже не в уютном помещении зала ожидания вокзала - он закрывается в 21:00.

Между тем вокзальная администрация и ГУ «Кузбасспассажиравтотранс» заверили, что примут все меры для того, чтобы ни один пассажир не остался "куковать" под Новый год на вокзале. В случае необходимости будут запущены дополнительные рейсы по требуемым направлениям, главное, чтобы водителей и автобусов хватило.