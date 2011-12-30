На кемеровском автовокзале уже закончились билеты на 31 декабря

Я за Ё!.. Ежегодно 29 ноября отмечается День буквы "Ё". Именно в этот день в 1783 году в русской азбуке появилась эта буква. Кто б тогда знал, что лет через 200 эта буква станет НЕПЕЧАТНОЙ, прямо-таки изгоем. Я, например, всегда пишу и печатаю букву Ё. Со школы как-то так повелось. Класса с первого. С букваря. Там была буква Е – Ель, а потом Ё – Ёж. С тех пор и пишу, и печатаю, но не все меня в этом поддерживают... читать полностью 1 297 297