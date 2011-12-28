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Все – на ёлки!

Свежий номер, 28 декабря 2011 18:28, mkkuzbass

В эти дни накануне, пожалуй, самого светлого праздника – Нового года открываются снежные городки. Так, в Кировском районе Кемерова официально открылся снежный городок на ул. Ушакова, 2.

Все – на ёлки!Снежный городок с горками и большой ёлкой, с фигурами Деда Мороза и Снегурочки, сказочных персонажей встречает гостей. А на церемонии отрытия всех детей и взрослых ожидала развлекательная программа, веселые конкурсы и розыгрыши, горячий чай и выпечка. Но на этом праздник не завершился: в течение новогодних каникул ребятишки со всей округи, несомненно, весело проведут время в снежном городке.

Во вторник же был торжественно открыт снежный город и в Ленинском районе на бульваре Строителей. Здесь для ребятишек была организована праздничная программа с участием Деда Мороза, Снегурочки и других сказочных персонажей. Студенты вузов города продемонстрировали зрителям концертные номера. Здесь были и весёлые конкурсы с вручением призов и подарков, игры, хороводы, песни и мини-дискотека.

Вырастают снежные городки и в городских дворах. Так, во дворе дома по адресу: проспект Ленина, 110 также во вторник был торжественно открыт снежный городок. Это подарок для детей округа от депутата Кемеровского горсовета по округу №30 Екатерины Тихомировой.  Здесь установили и нарядили большую елку. Теперь малыши близлежащих домов имеют возможность проводить время на свежем воздухе, катаясь с горки и играя со снежными фигурами – крокодилом, черепахой, божьими коровками. На церемонии открытия также побывали Дед Мороз и Снегурочка, которые вручили детям новогодние подарки.

Напомним, на сей раз тема праздничного оформления столицы региона была выбрана необычная: «Моя Россия, мой Кузбасс». Потому так или иначе тематикой путешествия по нашей стране проникнуты праздничные городки областного центра. Ну а в самый большой новогодний вояж можно отправиться с площади Советов. Тут есть и мост над Невой, и Московские купола, и «Приморье», а также горка «Бурятский дацан» и лабиринт «Северное сияние».

Так что в новогодние каникулы на свежем воздухе скучно не будет. Главное, чтобы погода не подвела.

Елена Ростовцева.

 
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общество, новый год

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