С наступающим 2012 годом!

Уважаемые земляки, дорогие коллеги!

От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым!

Уходящий 2011 год был наполнен для коллективов нашей холдинговой компании интересными созидательными событиями.

Впервые в истории «СДС-Уголь» наши угольщики перешагнут 22-миллионный рубеж годовой добычи черного золота, продукция большинства предприятий «СДС-Маш» признана лучшей на рынках многих стран. В уходящем году наши строители открыли в Кемерово спортивный комплекс «Арена», ввели в городах и поселках Кузбасса в строй новые дома, санатории и поликлиники, детские сады и магазины. Ударно поработали наши энергетики и финансисты, селяне и транспортники. Все мы трудились над главной задачей - улучшить жизнь людей.

По предварительным подсчетам, СДС инвестировал в экономику Кузбасса 25 миллиардов рублей. Впервые мы вложили такую огромную сумму в развитие региона в течение одного года!

Большим событием в жизни холдинга стали выборы в Государственную Думу России.

Достижения помогли нам обрести уверенность в своих силах. И можно смело сказать, что в целом 2011 год стал успешным для каждого предприятия нашего большого коллектива. Все это стало возможным благодаря поддержке всех добрых начинаний со стороны губернатора Амана Гумировича Тулеева, инициативе наших специалистов и рабочих, их энергии, ответственности за порученное дело.

Наступающий год по восточному календарю будет годом Дракона, он считается годом удачи, везения и благоприятного влияния на все жизненные стороны. Поэтому желаю всем кузбассовцам, чтобы каждый день 2012 года открывал хорошие перспективы и уверенность в будущем, а рядом всегда были добрые друзья и надежные партнеры. И чтобы в грядущем году мы вместе написали еще одну интересную главу своей жизни.

Желаю вам семейного тепла, материального благополучия! В каждом доме пусть всегда будут уют, любовь и радость!

Крепкого здоровья, счастья и удачи во всех ваших начинаниях!

С искренним уважением, М. Ю. Федяев, президент холдинговой компании «Сибирский Деловой Союз»