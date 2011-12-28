Елка-сюрприз!

25 декабря в спортивно-развлекательном комплексе «Арена» прошел новогодний праздник: Елка для детей сотрудников предприятий ЗАО ХК «СДС». Отпраздновать Новый год в «Арене» приехали 1 200 ребят из Кемерово, Березовского, Новокузнецка, Белово, Прокопьевска и Киселевска.

Стоит отметить, что дух новогоднего волшебства ждал юных гостей праздника уже в холле «Арены». Здесь в сказочной избушке каждого маленького гостя подстерегал маленький дракончик – символ наступающего 2012 года. Детская игрушка была с сюрпризом. В каждом из разноцветных драконов был приготовлен сладкий подарок.

Рядом с избушкой организаторы в холле спортивно-развлекательного комплекса «Арена» организовали еще одно, причем очень полезное угощение для всех желающих - кислородный коктейль.

После того как каждый ребенок смог вдоволь насладиться сладостями, началось путешествие по Сказочному лесу, в котором детей сопровождали веселые волшебные герои.

Основное действие новогоднего детского праздника развернулось на игровом поле «Арены». Здесь ребята смогли вдоволь повеселиться, потанцевать, познакомиться друг с другом и с героями-проводниками по сказочному новогоднему миру. Разумеется, была и фотосессия с великанами на ходулях и ростовыми куклами.

Стоит отметить, что непринужденную атмосферу праздника для всех гостей на сцене создавали певцы, исполнившие популярные песни, а также исполнители-вокалисты и веселые клоуны.

«Это невероятный праздник для наших ребятишек. Я с радостью поучаствовала в конкурсе мам и сама получила много положительных эмоций. Надеюсь, что такие масссовые праздники для детей и их родителей станут доброй традицией в компании», - рассказала Мария Вотинцева, бригадир колесного цеха КВРП «Новотранс» (город Прокопьевск).

Самым неожиданным сюрпризом и подарком новогоднего утренника для ребят стало волшебное появление праздничной ёлки, которая на глазах удивленных детей выросла в центре зала. Завершилось мероприятие традиционным хороводом вместе со Снегурочкой и Дедом Морозом.