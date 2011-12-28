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За безопасные дороги!

Свежий номер, 28 декабря 2011 18:14, mkkuzbass

Журналисты «СДС-Медиахолдинга» стали лучшими в освещении вопросов безопасности дорожного движения. 

За безопасные дороги!Администрация города Кемерово и кемеровская Госавтоинспекция подвели итоги первого городского конкурса телерадиопрограмм и публикаций в средствах массовой информации, посвященных безопасности дорожного движения. Среди всех участников дипломами победителей были отмечены те журналисты, которые максимально полно освещают в своих СМИ вопросы обеспечения безопасности дорожного движения, рассказывают о детской безопасности, а также о трудовых буднях сотрудников Госавтоинспекции.

В числе победителей – корреспонденты и ведущие программ телеканала «Мой город». Лучшей в номинации «Лучший телесюжет» (телепередача) по тематике обеспечения безопасности дорожного движения стала Наталия Токмогашева (корреспондент программы «Городские новости»), второе место заняла Наталья Гузева (ведущая программы «Городское кафе»), третье  место – Лариса Михеева (выпускающий редактор программы «Городские новости»). 

Кроме того, в номинации «Лучший материал в печатных СМИ по тематике обеспечения безопасности дорожного движения» второе место завоевал замредактора еженедельника «МК в Кузбассе» Игорь Рожков.

Отличилась и служба информации «Русского радио» («Русская служба новостей») "СДС-Медиахолдинга". Творческий коллектив радиорепортеров (Татьяна Тихомирова, Ксения Ермакова, Павел Неунывахин и Андрей Шавнев) удостоился третьего места в номинации «Обеспечение безопасности дорожного движения» и второго места в номинации «Безопасные дороги – детям!»

На церемонии награждения заместитель главы города Кемерово Владимир Вильчиков выразил надежду, что кемеровские журналисты и в будущем году будут уделять внимание вопросам, связанным с обеспечением безопасности дорожного движения. Мы от души поздравляем всех коллег в победой в конкурсе и желаем творческих успехов и побед в новом, 2012 году!

На фото слева направо: Корреспондент «Русской службы новостей» Павел Неунывахин, замредактора «МК в Кузбассе» Игорь Рожков, корреспондент «Русской службы новостей» Ксения Ермакова.         

Елена Ростовцева.
 
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конкурс, СДС, общество

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