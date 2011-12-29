Волейбольный «Кузбасс» впервые в истории стал серебряным призёром Кубка России!

Напомним, финальная игра за Кубок России состоялась вчера в Казани. И болельщики могли видеть матч в прямом эфире на канале «Россия2».





Игра была сложной и захватывающей, но, к сожалению, кемеровчанам не удалось одолеть соперников – новосибирский «Локомотив». В итоге, со счетом 0:3 победили новосибирцы. Отметим, что «Локомотив» второй год подряд выигрывает Кубок России, а вместе с ним и путёвку в Лигу Чемпионов.

Тем не менее, успех кемеровской команды стал настоящей сенсацией для волейбольного мира и для болельщиков. Напомним, весной 2008 года холдинговая компания «Сибирский Деловой Союз» выступила с предложением о создании в Кузбассе профессионального волейбольного клуба. Инициативу поддержали губернатор Кемеровской области Аман Тулеев и Всероссийская Федерация волейбола. Для формирования состава команды в Кемерово были приглашены профессиональные волейболисты из других городов России. И результат не заставил себя ждать – уже сейчас спортивные эксперты называют успехи волейбольного «Кузбасса» одной из главных спортивных сенсаций года. И это неслучайно: ведь трое игроков волейбольного «Кузбасса» вошли в число лучших игроков турнира. Лучшим подающим стал Самуэль Туиа; лучшим связующим признан Константин Ушаков, а лучшим нападающим стал Павел Мороз. Поздравляем, и гордимся нашими спортсменами!

«Это прекрасный подарок к Новому году, - рассказал фанат волейбол, кемеровчанин, Петр Шабалин, - В Казань я поехать не смог, но смотрел матч по телевизору. Конечно, ребятам было непросто: полуфинальная игра отняла массу сил. Тем не менее, за такое короткое время показать такой прекрасный результат – это дорогого стоит. Спасибо Вам, ребята за игру!»

Мы также от души поздравляем спортсменов с этой победой и желаем кузбасским волейболистов спортивных успехов в будущем году!

*Фото с сайта volley.ru