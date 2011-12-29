Нанятый рабочий убил хозяйку квартиры за доброту и помощь

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора ранее судимому 24-летнему Сергею Берусу. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «в, з» ч. 2 ст. 105, (убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное из корыстных побуждений, разбой), п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой).

Следствием и судом установлено, что обвиняемый делал ремонт в квартире пожилой женщины, у них сложились теплые отношения. 83-летней хозяйке он напоминал внука, она отдавала ему вещи и подкармливала. Зная, что женщина проживает одна, обвиняемый решил убить ее и похитить имущество. Реализуя свой преступный умысел, под предлогом проведать хозяйку, молодой человек пришел к ней в квартиру, где, избивая женщину, потребовал отдать сбережения. В ответ на отказ злоумышленник нанес удары ножницами в различные части тела потерпевшей, а затем задушил. Обыскав квартиру, мужчина похитил 2,5 тысячи рублей и скрылся.

В период расследования по ходатайству следователя в отношении обвиняемых судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Приговором суда Берусу назначено наказание в виде 21 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.