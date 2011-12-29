 Фирменная технология замены лобового стекла.
МК в Кузбассе » Новости

Нанятый рабочий убил хозяйку квартиры за доброту и помощь

Новости, 29 декабря 2011 12:40, mkkuzbass

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора ранее судимому 24-летнему Сергею Берусу. Он  признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «в, з» ч. 2 ст. 105, (убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное из корыстных побуждений, разбой), п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой).
Следствием и судом установлено, что обвиняемый делал ремонт в квартире пожилой женщины, у них сложились теплые отношения. 83-летней хозяйке он напоминал внука, она отдавала ему вещи и подкармливала. Зная, что женщина проживает одна, обвиняемый решил убить ее и похитить имущество. Реализуя свой преступный умысел, под предлогом проведать хозяйку, молодой человек пришел к ней в квартиру, где, избивая женщину, потребовал отдать сбережения. В ответ на отказ злоумышленник нанес удары ножницами в различные части тела потерпевшей, а затем задушил. Обыскав квартиру, мужчина похитил 2,5 тысячи рублей и скрылся.
В период расследования по ходатайству следователя в отношении обвиняемых судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Приговором суда Берусу назначено наказание в виде 21 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

 
0
118
Читайте так же
0

Комментарии:


Имя:*
E-Mail:
Комментарий:
Вопрос:
Сколько будет 2+3
Ответ:*
Введите два слова, показанных на изображении: *
Рубрики
Самое популярное
Новое в блогах
Роман Янченко, 2 декабря 2011
Я за Ё!..
mkkuzbass, 1 декабря 2011
Улица имени… начальника колонии
Роман Янченко, 29 ноября 2011
Кемеровский автовокзал крадёт моё время, нервы и деньги
Роман Янченко, 28 ноября 2011
У китайца Ку Зи На большая кукурузина
Роман Янченко, 22 ноября 2011
…не только сажать, но и освобождать!
Наш опрос
Часто ли вы смотрите телевизор?
Постоянно включен
Более 6 часов в день
3-4 часа в день
1-2 часа
Изредка включаю
Затрудняюсь ответить

Стопкадр
TV программы
Мы в социальных сетях
Свежий номер

Московские полосы еженедельника "МК в Кузбассе" читайте в печатном варианте или на сайте

Свежий номер
28 декабря 2011, 18:14
За безопасные дороги!
28 декабря 2011, 18:17
Елка-сюрприз!
28 декабря 2011, 15:33
Новогодняя сказка
28 декабря 2011, 17:57
Нон-стоп
28 декабря 2011, 18:10
С наступающим 2012 годом!
Календарь
«    Январь 2012    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Архив публикаций
Декабрь 2011 (169)
Ноябрь 2011 (346)
Октябрь 2011 (138)
Сентябрь 2011 (140)
Август 2011 (140)
Июль 2011 (116)
Архив выпусков "МК в Кузбассе" (с 2007 года)
Архив выпусков "МК в Кузбассе" (2001-2006)
Свежие комментарии
Темы МК
авария, авто, Байконур, Бонренко, выборы, гастроли, ГИБДД, горсовет, дети, ДТП, ЖКХ, йети, кемерово, кино, конкурс, концерт, криминал, Кузбасс, культура, МК-рецензия, МЧС, Новый год, общество, песни, пожар, политика, полиция, происшествия, сдс, ситуация, следственный комитет, Сплин, спорт, строительство, театр, транспорт, Тулеев, УК, фильм, экономика

Показать все теги